Van Voornveld moet toerisme in Steenwijkerland voort helpen: ‘Dat betaalt zich terug’

,,Het gaat om een evenwichtige ontwikkeling van de gemeente op het gebied van vrijetijdseconomie”, stelt programmaleider Henk van Voornveld. ,,Het heeft niet alleen te maken met meer toerisme, maar er is gewoon ook heel veel potentie in ons gebied wat we er gewoon nog niet uithalen. Ik vergelijk het wel eens met voetbal en wat dat betreft zitten we hier in de Champions League. We hebben een mooi gebied, maar moeten naar het volgende niveau om ook de komende tien jaar Champions League te spelen.”