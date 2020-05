Veel arbeidsmigranten op een kamer kan volgens VVD-voorman John Smits verspreiding coronavirus in de hand werken

Smits heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. ,,De gemeente kent een hoog aantal arbeidsmigranten. Deze worden voor een overgroot deel gehuisvest in kamerbewoning, meestal met meerdere personen op een kamer en met een verschillende familiaire achtergrond. Dat is een ongewenste situatie’’, aldus Smits. Hij vraagt of het college met de VVD van mening is dat dit een potentieel risico is, mogelijk voor verspreiding van het coronavirus.