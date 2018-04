Veel geld voor nieuwe wandelpaden in Drenthe

Er worden wandelpaden aangelegd in drie gemeenten op de grens met Overijssel, Westerveld, De Wolden en Coevorden en in Borger-Odoorn. Het streven is te komen tot een dekkend wandelknooppuntennetwerk in de hele provincie. Daarmee wordt ingespeeld op de hype die wandelen momenteel is. Het Recreatieschap Drenthe legt de wandelnetwerken aan.