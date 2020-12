Veel stank en rook bij brand in Blokzijl: caravans vol autobanden fikken uit

Harde knallen

Een ochtend later is er op de locatie weinig meer te zien. De caravans, wat er in ieder geval nog van over was, zijn al verwijderd. Alleen asresten verraden de plek van de brand. Buurtbewoners hebben niet gek veel meegekregen van het incident, blijkt uit een navraag. De brand zorgde wel voor de nodige stank- en rookoverlast. Ook is er een kentekenplaat van een auto in de buurt van het busstation gevonden, de politie neemt dit mee in het onderzoek.