Veelbesproken in- en uitrit Hasselt op de politieke agenda

Slingerland zegt dat er inmiddels uitgebreid is gecorrespondeerd met de provincie over de in- en uitrit op de Zwartewaterweg. Veel Hasselters vinden dat die leidt tot grote verkeersonveiligheid omdat de de in- en uitrit een drukgebruikt fietspad kruist. Veilig Verkeer Nederland onderschrijft dit. Er zijn inmiddels bezwaren ingediend bij de provincie en Hasselter Jan Bruinenberg is een petitie gestart, die al enkele honderden keren is getekend.