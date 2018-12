Veilige kruising is worsteling voor raad Zwartewaterland

Een slinger in de weg, een middengeleider of een rotonde. Het zijn de suggesties voor de kruising van de Vaartweg met Ter Wee en de Zandvoortweg in Hasselt. Maar welke oplossing kies je? Met deze vraag worstelt de gemeente Zwartewaterland. De gemeenteraad buigt zich donderdag voor de tweede keer over het voorstel om 50.000 euro beschikbaar te stellen om een variant uit te werken.

Door de uitbreiding van Hasselt met de wijk Om de Weede wil de gemeente de komgrens verplaatsen, waardoor de snelheid op de Vaartweg omlaag gaat van 80 naar 50 kilometer per uur. Dat scheelt in geluidsbelasting voor de nieuwbouwwoningen en komt de veiligheid ten goede. Gekoppeld aan de toegenomen verkeersintensiteit van met name vrachtverkeer, en de wens vanuit de wijk om met de fiets veilig over te kunnen steken, is gekeken naar herinrichting van de kruising van de Vaartweg met Ter Wee en Zandvoortweg.

In opdracht van de gemeente heeft BVA Verkeersadviezen uit Zwolle een aantal varianten uitgewerkt, die zowel in uitvoering als in prijs aanzienlijk van elkaar verschillen. De opties: een smalle middengeleider (kosten 550.000 euro), een brede middengeleider (650.000 euro), een brede middengeleider met fietsbrug en plateau (745.000 euro), een rotonde (890.000 euro) en de aanleg van een slinger in de weg, in vaktaal uitbuiging, (740.000 euro).

Voorkeur

BVA adviseert de laatste variant, en dat wordt onderschreven door de gemeentelijke Adviescommissie Verkeersveiligheid. ,,In deze variant is sprake van twee uitbuigingen, zowel de weg die Hasselt in komt, als de weg die Hasselt uitgaat, waarmee deze variant voorziet in snelheidsremming naar beide zijden van de Vaartweg’’, aldus BVA in de rapportage.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeursvariant naast zich neer gelegd. Dat bevreemdt nogal wat fracties in de gemeenteraad. Als het aan CDA-fractievoorzitter Margreet Bosma ligt valt de keuze alsnog op de door het adviesbureau geadviseerde variant. ,,Want dat is aangemerkt als het meest verkeersveilig en het beste voor de doorstroming van het verkeer’’, aldus Bosma. De christendemocraten proberen dat donderdag wellicht met een motie te bewerkstelligen.

Rotonde

,,Veiligheid is voor ons ook een heel belangrijke invalshoek’’, zegt Harrie Rietman van de PvdA, dat daarom het CDA steunt. Maar de partij neigt, net als de VVD, ook naar de aanleg van een rotonde. ,,Omdat dit voor de toekomst de beste mogelijkheden biedt voor een tweede ontsluiting van de snel groeiende woonwijk.’’ Maar wethouder Gerrit Knol zegt dat het in de toekomst bij de huidige ontsluiting blijft.

Toch heeft de PvdA een ‘volksraadpleging’ gehouden op hun Facebookpagina. Er kwamen ongeveer 150 reacties binnen, waarvan 65% voorkeur blijkt te hebben voor de rotonde. De uitbuiging krijgt steun van een kwart van de stemmers, de keuze van het college ruim 10%.