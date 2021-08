Veiliger met je fiets de Vaartweg in Hasselt oversteken

Voor ooggetuige Ede Dommering was Indiëher­den­king een primeur: ‘Ik had er niet zo’n behoefte aan’

15 augustus Tot zijn uitnodiging als gastspreker en ooggetuige was Ede Dommering nog nooit bij een Indiëherdenking geweest, bekent de kwieke 85-jarige na afloop van de plechtige bijeenkomst in Steenwijk. „Ik had er niet zo’n behoefte aan. Ieder mens doet het op zijn manier.” Dit keer was hij dus voor het eerst op een 15de augustus bij het monument in het Slingerbos, om te vertellen over zijn jeugdjaren in de Jappenkampen.