Veiliger over straat in Zwartewaterland na aanpassing van kruisingen en wegen

Een flinke steun in de rug is de bijdrage die Zwartewaterland krijgt van het Rijk. Voor het goede bericht vanuit ‘Den Haag’ waren er al negen grotere projecten in gang gezet. En volgens wethouder Maarten Slingerland kan er nu nog veel meer. ,,Het is een hele puzzel, maar de komende tijd gaan we alles op een rijtje zetten. Zo is er een ambitieuze fietsagenda opgesteld waarvoor nu nog de nodige middelen ontbreken. In februari hoop ik te weten wat er allemaal nog meer kan.’’