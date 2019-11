Veiligheid in parkeergarages Steenwijk onder de loep

Hangjongeren veroorzaakten de afgelopen jaren overlast in parkeergarage Prinsen Hoven. Zo werden er diverse keren vernielingen gepleegd en was er sprake van geluidsoverlast. Om dat aan te pakken werden camera’s geplaatst en werd er door gemeente en politie met enige regelmaat gehandhaafd.

Volgens Tim, de agent in opleiding die de enquête heeft opgezet, is er geen directe aanleiding voor het onderzoek. ,,De meldingen die er zijn, zijn heel minimaal. Vooral bij garage Gasthuispoort zijn amper klachten, bij Prinsen Hoven zijn er wat meer. Dan moet je denken aan geluidsoverlast, het dumpen van afval, of hardrijders.”

Hij stelt dat de overlast in de garages relatief meevalt. ,,Het is niet zo dat het enorm is, er is slechts een aantal meldingen. Wat ik vooral onderzoek is hoe mensen zich veiliger gaan voelen in de garages.”

Veiligheidsgevoel

Het doel van de enquête is het verbeteren van het veiligheidsgevoel. ,,We hopen hiermee een beter beeld te krijgen van wat mensen als overlast ervaren en wat zij hiervoor als oplossingen zien.”

Het onderzoek moet zorgen voor een duidelijker beeld. ,,De opdracht is dat ik de problemen in kaart ga brengen en dat we samen met de gemeente gaan kijken wat we kunnen doen om de problemen op te lossen. Dat gaat vaak over simpele dingen als meer verlichting of vaker surveilleren.”