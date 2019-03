Veiling voetbalreizen, vakanties en kunstgras voor uitbreiding accommodatie SC Genemuiden

Voorzitter Raymond van Dijk van de ruim tien jaar bestaande ondernemersclub, waarbij 250 bedrijven zijn aangesloten, zegt dat het de eerste culinaire veiling in de geschiedenis is van Sportclub, zoals de voetbalvereniging liefkozend wordt genoemd in het dorp.

Hoe is het idee ontstaan?

Raymond van Dijk: ,,Veilingavonden zijn op zich niet nieuw. In de regio heb je sPECtakel en bij verschillende verenigingen in het amateurvoetbal zoals IJsselmeervogels en DVS’33 worden deze avonden ook met mooie successen gehouden. Bij ons is het idee ontstaan met in het achterhoofd een aanstaande verbouwing en vernieuwing van de accommodatie.’’

Wat moet er gebeuren op het sportpark?

,,Vervanging en uitbreiding van zes kleedkamers, uitbreiding en modernisering van de massage- en fysioruimte, vervanging van de keuken in de kantine en vergroting van het sponsorhome en extra vergaderruimten. We realiseren ons dat dit een beste investering gaat worden en om de club zo gering mogelijk met een schuld of lening op te zadelen willen we door middel van deze avond gelden genereren.’’

Waar kan op worden geboden?

,,Er zijn 49 kavels waarvan de laatste een mysterykavel is, waarbij het dus onbekend is waarop wordt geboden. Maar het is de moeite waard. Verder hebben we voetbalreizen naar Barcelona en Arsenal, een tiendaagse vakantie in Turkije, kunstgras in de tuin, een jaar lang gratis brood, verschillende tochten met boten, een whiskyproeverij, en week lang rondrijden in een MercedesBenz Carbrio en een negendaagse cultuurreis naar India. Ook houden we een verloting zodat er voor iedere portemonnee wat wils is.’’

En de rest van het programma?