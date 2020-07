Veldschuur in Rouveen heeft zich ontwikkeld tot oase van rust: ‘Willen hier de mooiste plek van Nederland van maken’

Oproep aan jeugd Vollenhove: ‘Ruim je rotzooi op!’

25 juli ‘Plastic, blikjes, chipszakken, sigarettenpeuken, een bierkrat en kapotte bierflesjes’, somt voorzitter Marcel Aben van Belangenvereniging VollenHove Stad (BVVS) de treurige ‘vangst’ van een zaterdagmorgen puinruimen in de haven van Vollenhove op. ,,Ruim het gewoon op", is de boodschap aan de jeugd die op warme dagen graag in de haven en op de dijk vertoeft.