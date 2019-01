VENO op Amerikaanse toer tijdens zaalvoetbaltoernooi

Video Zwolse Taco start crowdfun­ding om speciaal­bier­café op Ameland te starten

7:00 Geboren in Ommen, wonend in Zwolle, werkzaam in Meppel. Maar eigenlijk is Ameland voor Taco Zandbergen (25) zijn thuis. En daar, in Hollum wil hij een speciaalbiercafé starten. ,,Het lijkt me heerlijk om op een eiland te wonen.” Maar dan moet ie eerst nog even 1,5 ton via crowdfunding binnenhalen.