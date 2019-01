VENO voor derde keer op rij de sterkste op eigen zaalvoetbaltoernooi

De finale van de 26ste editie van het herenzaalvoetbaltoernooi in De Burght was niet spannend. De thuisploeg bleek de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Jod Zomerman opende de score in de negende minuut. Daarna scoorden ook nog Mark Hofstede, Lars de Boer, Gert Anninga en Roy Visser. De Boer verklaart het succes: ,,Omdat we vrijdag positioneel niet zo goed stonden, hebben we de opstelling vandaag aangepast, waardoor we nu sneller de bal rond konden spelen. NEMO was gevaarlijk in de counters, maar na de 4-1 was het niet spannend meer.’’