Verbijstering bij CPB, die voor formatie al aan de kant is gezet

Horeca in Meppel doet plastic wegwerpbe­kers in de ban bij evenemen­ten

De horecaondernemers in Meppel doen de plastic wegwerpbekers in de ban. Op Koningsdag introduceren ze statiegeldbekers. Volgens Koos de Vos van Meppel Event Desk heeft Meppel daarmee de primeur in de provincie Drenthe.

9 april