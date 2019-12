Verbijstering bij initiatiefnemers plan Levensboomlocatie Rouveen

Begin dit jaar won Rouveen voor Iedereen in een voor Nederland uniek participatietraject de door de gemeente uitgeschreven wedstrijd hoe het voormalige schoolterrein er uit moet komen te zien. Volgens Jan Dunnink is het winnende plan helder, appartementen voor jongeren met begeleid wonen en ouderenhuisvesting. Hij laat weten verbijsterd te zijn over de uitnodiging van de gemeente om nog eens te komen praten over hoe verder te gaan met het plan.

,,Wij houden in ieder geval vast aan ons oorspronkelijk plan. Ook met de wijzigingen die daarna zijn doorgevoerd. Het is nog steeds de geest van ons plan’’, aldus Dunnink. De groep kan instemmen met een gebouw met 40 appartementen in plaatst van twee gebouwen met ieder 18 appartementen. ,,Dat is zo gek nog niet. Er is dan meer ruimte voor groenplekken en parkeerplaatsen. Een project kent altijd hobbels onderweg.’’ Maar voor Dunnink staat een woongebouw voor jongeren met een zorgvraag nog steeds fier overeind. Er zijn inmiddels 33 aanmeldingen.

Er zijn volgens Dunnink veel gezinnen in de gemeente Staphorst die op een dergelijke voorziening voor hun kinderen zitten te wachten. Jongvolwassenen met een verstandelijke en/of sociale beperking, die nu nog thuis wonen, kunnen nu een eigen plek krijgen waar ze onder begeleiding van anderen kunnen wonen. ,,Op een gegeven moment kun je als ouder niet meer voor ze zorgen. Wij hebben ook niet het eeuwige leven. Onze kinderen kunnen straks semi-zelfstandig werken aan hun toekomst in de nabije omgeving van familie, vrienden, kerk en werk”, zegt Dunnink namens Staphorster gezinnen, die allen een kind met een beperking hebben.

Ouderen