‘Verbinder’ vertrekt uit Weerribben-Wieden

Het bestuur van Stichting Weerribben-Wieden bekijkt op korte termijn of ze verder gaan met een directeur of dat er op een andere wijze leiding gegeven gaat worden aan de stichting. ,,Daarvoor houden we volgende maand een tweedaagse hei-sessie’’, zegt bestuurslid André Hammer.

Het bestuur staat voor die keuze nu is besloten om het contract met directeur/kwartiermaker Jurr van Dalen uit Zuidwolde niet te verlengen. Die werd twee jaar geleden aangesteld, nadat de stichting was ontstaan uit het zogenoemde kernteam. ,,Na twee jaar staan we als stichting voor de vraag hoe we verder gaan en wat we willen. Daar hoort ook de aansturing bij’’, zegt Hammer, die zich kan voorstellen dat ook het aantal bestuursleden ingekrompen gaat worden.

Volgens Hammer heeft Jurr van Dalen ‘ruimschoots voldaan aan wat van hem werd gevraagd. ,,Zeker als je kijkt hoe weinig tijd hij had in het eerste jaar. Pas sinds 1 januari was hij dertig uur per week aan de slag voor ons.’’ Hammer zegt dat indertijd bewust is gekozen voor een senior, iemand die het klappen van de zweep kent. Hij noemt als de grootste verdienste dat de vertrekkende directeur/kwartiermaker het vermogen had om partijen aan elkaar te verbinden.