Verbod op scheuren met brommers in Steenwijkerland

Het scheuren met brommers in de nacht voor Koningsdag in verschillende kernen in de gemeente Steenwijkerland is verboden. Het zogenaamde luilakken is een traditie in onder meer Sint Jansklooster, Vollenhove en Belt Schutsloot.

Vooral jongeren, maar ook en enkele oudere, rijden op dan door de kernen op brommers met een bewerkte uitlaat, wat voor een enorm lawaai zorgt. Daarmee worden de inwoners uit hun slaap gehouden. Aangezien Koningsdag dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaat, zijn hiermee ook alle activiteiten rond dit evenement afgelast, waaronder dus nu ook het luilakken.

Onverantwoord

Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland heeft besloten om de traditie voor dit jaar te verbieden. ,,Het door laten gaan van luilakken in deze tijd van het coronavirus is onverantwoord. Het risico dat mensen te weinig afstand houden of met elkaar in contact komen is te groot. Daarmee is de kans op verspreiding van het coronavirus levensgroot aanwezig en dat is iets wat we absoluut niet willen’’, aldus Bats.

Via de contactpersonen heeft de gemeente zoveel mogelijk brommerrijders op de hoogte gebracht van het verbod. De politie zal in de nacht voor Koningsdag streng toezien op de naleving hiervan. ‘’Mochten er mensen zijn die ondanks het verbod toch gaan luilakken, dan kunnen ze rekenen op een stevige boete. Maar ik ga ervan uit dat dit niet nodig is en doe een beroep op het gezonde verstand. Samen strijden we tegen het coronavirus’’, aldus Rob Bats.

Ter discussie