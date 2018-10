Verdachte drugsdealer uit Ossenzijl mag kliniek in

Dat besliste de rechtbank in Zwolle dinsdag. Raymon M. werd in juni opgepakt met drugs achter het stuur. Later die dag werd ook zijn 76-jarige vader Wicher M. opgepakt. In het pand waar ze allebei wonen, zijn 879 xtc-pillen en zo'n twee kilo speed gevonden.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het duo handelde in de verboden waar in Ossenzijl en mogelijk in Zuidveen. De twee verdachten hebben enige tijd in voorarrest gezeten. De jongere verdachte zit nog altijd in de cel maar zijn raadsman deed dinsdag het verzoek het voorarrest te schorsen. Erg goed gaat het niet met hem in het huis van bewaring. ,,Ik slaap niet. Ik zit er heel erg over in.''

Motivatie

Volgens raadsman Wiek Achten kan hij mogelijk over een week of twee al in de kliniek terecht. Daar kan de verdachte niet alleen aan zijn verslaving maar ook aan diverse persoonlijkheidsproblemen geholpen worden. Aan motivatie ontbreekt het niet, bleek op de zitting. Raymon M: ,,Ik wil werken aan mijn toekomst en van de drugs af. Ik wil gewoon een vrouwtje, een lekker leven en al die rommel achter me laten.''