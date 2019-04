Verdubbeling aantal meldingen verdachte situaties Zwartewaterland

‘Geef verdachte situaties door!’. De oproep die burgemeester Eddy Bilder in deze krant deed, is opgepikt door de inwoners van de gemeente Zwartewaterland. Vorig jaar verdubbelde het aantal directe meldingen bij de politie van 28 naar 56.

Ook is er een toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van Meld Misdaad Anoniem via nummer 0800-7000, zo werd duidelijk toen de gemeenteraad sprak over het het beleidsplan Integrale Veiligheid voor de komende jaren. Daarover heeft de burgemeester geen exacte cijfers en ook de politie kon die gisteren niet geven.

Lees ook Zwartewaterland bindt strijd aan met drugsproblematiek Lees meer

Er is volgens Bilder de afgelopen periode flink ingezet om inwoners er toe aan te zetten om verdachte situaties te melden aan de politie, en niet zonder succes, zo heeft de burgemeester van de politie te horen heeft gekregen. Toch denkt Wilma Veldman (ChristenUnie) dat de drempel om te bellen met Meld Misdaad Anoniem verder naar beneden kan. Zij hield een pleidooi om er nog meer bekendheid aan te geven via gemeentelijke publicaties.

Wat ook bijdraagt aan een veilige woon- en leefomgeving zijn de verschillende WhatsApp-buurtpreventiegroepen die zijn opgericht. De gemeente stelt zich ten doel om dit jaar regelmatig overleg te voeren met de beheerders en de politie. Ook is het de bedoeling om een veiligheidsdag te gaan organiseren.

In het Meerjarenbeleidsplan formuleert de gemeente Zwartewaterland een aantal speerpunten. Eén ervan is het terugdringen van het middelengebruik. ‘’De drugsproblematiek heeft een hoge prioriteit’’, zegt burgemeester Bilder. Hij wil liet al eerder weten drugsgebruik- en handel samen aan te pakken met politie, jongerenwerk en verslavingszorg. Dit jaar wordt daarvoor een plan van aanpak gemaakt.

Verkeer

Fysieke veiligheid is een ander speerpunt en dan gaat het voornamelijk om verkeersknelpunten. Harrie Rietman (PvdA) weet er wel eentje: de Stuivenbergstraat in Genemuiden. Daar zijn op de kruising met de Grutto gele klinkers gelegd, die korte tijd later al weer werden vervangen door nog gelere klinkers. ,,Maar het zit nog altijd niet goed, overstekende voetgangers krijgen geen enkele bescherming. We hebben steeds goede voornemens, maar er kom zo weinig van terecht’’, aldus Rietman, die pleitte voor een zebrapad.