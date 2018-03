Verdwenen Meppelse (42) is weer terecht

Opnamestop in regionale ziekenhuizen door aanhoudende griep

10:59 Het is alle hens aan dek in de regionale ziekenhuizen. Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg hebben een opnamestop afgegeven voor reguliere opnamen. Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk moest dat eerder deze maand doen. Alleen mensen die acute zorg nodig hebben worden dan opgenomen.