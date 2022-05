Verhuizing Dijkruiters lijkt trekken aan dood paard

StoneCity­Run keert terug in Steenwijk, maar op een andere dag

Net als zoveel evenementen is ook de StoneCityRun in Steenwijk na 2 jaar afwezigheid weer terug op de kalender. Op 19 juni rennen vele honderden hardloopliefhebbers in en rond het centrum van Steenwijk. Dat is op een zondag, terwijl het evenement voorheen altijd op vrijdagavond plaatsvond.

13 mei