Verhuizing patiënten met speciale vrachtwagens naar nieuwe ziekenhuis Meppel in volle gang

De vrachtwagen met mevrouw Westra steekt de parkeerplaats en de weg over, en komt even voor negen aan bij het nieuwe 50 miljoen kostende ziekenhuis. Na te zijn uitgeladen, het klinkt wat oneerbiedig, betreedt ze het splinternieuwe pand en gaat ze met de lift omhoog naar de derde verdieping. Mariska de Groot, als transitiedirecteur verantwoordelijk voor de verhuizing, wacht haar op met een bloemetje. In de gang klinkt applaus van het personeel als het bed naar de kamer wordt gereden.

Het uitzicht is prachtig, over de weilanden. En in de verte is de Meppeler toren te zien. Mevrouw Westra noemt de verhuizing ‘best een beetje spannend’. ,,Maar ik ben er goed op voorbereid hoor, ook op al die camera’s’’, zegt ze vanuit het bed, kijkend in de lenzen van foto- en televisiecamera’s van de regionale en lokale media.