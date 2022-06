Verkeer A28 komt weer op gang na boerenprotest: één aanhouding en tractor in beslag genomen

Het verkeer stond uren stil op de weg. Met tientallen tractoren was de weg afgezet, volgens de actievoerders een stuk of 60 á 80. De politie beviel de boeren om ruimte te maken en waarschuwde dat er anders tractoren in beslag zouden worden genomen. Er stond een bergingsvoertuig klaar om gevaartes af te voeren.

Voor de automobilisten op de A28 heeft het protest flinke consequenties. Sommigen stonden uren vast. Ook chirurgen, mensen met suikerziekte en gezinnen met kleine kinderen werden tegengehouden. En dat voor velen zonder drinken. Schrijnende en urgente gevallen werden gaandeweg doorgelaten.

Volledig scherm De eerste tractor wordt in beslag genomen. © Arnaud Vaartjes

Waterflesjes uitdelen

Het protest trof onder andere een jong gezin met een baby van elf maanden oud. Ruim twee uur lang stond het gezin als eerste auto achter de actievoerders stil. Chris van den Heuvel, bijrijder van een vrachtwagen van het bedrijf Heijmans, die ook stil stond, kwam terug van een wandeling naar een supermarkt in de buurt toen hij het gezin zag staan. ,,Het was een gezin met een kind van elf maanden oud en een kindje van twee jaar oud.”

De vader van het gezin snapte de actie van de boeren, maar vond de wachttijd nu wel te lang voor zijn kinderen. Hij liep naar de boeren en de politie toe met de vraag of hij mocht passeren en na een stevig gesprek mocht dat.

Quote Er staan hier veel mensen die niks te drinken bij zich hebben Chris van den Heuvel, Redder in nood

Ergens snapt Van den Heuvel de boeren wel. “Maar ze moeten niet chirurgen die moeten opereren en gezinnen met kinderen hier in de file laten staan. Dit gezin stond hier gewoon te wachten, ze konden zelfs de vluchtstrook niet oprijden. Er staan hier mensen die niks te drinken bij zich hebben en die heb ik allemaal wat gegeven, zelfs iemand met suikerziekte. Gelukkig mochten de chirurgen net eindelijk door rijden, evenals mensen met een speciale reden zoals een ziekte.’’

Volledig scherm Boeren blokkeren de A28 bij Staphorst. Een jong gezin met een baby mocht na uren wachten wél passeren. © Arnaud Vaartjes

Omstanders

Van den Heuvel was onderweg vanuit een klein plaatsje naast Menaam in Friesland richting Hengelo in Gelderland. ,,We moesten een lichtmast vervangen en het materieel laden. Morgen moeten we er weer naartoe, dus ik denk dat het een latertje wordt vanavond. Hij verwacht dat de boeren voet bij stuk houden. ,,Ik heb net één van de actievoerders gesproken en ze blijven nog wel even staan, het maakt ze niet uit hoeveel boetes er uitgeschreven worden, ze willen hun punt maken.”

Op de snelweg lopen diverse scholieren die bij de protestactie kwamen kijken en hun fietsen hebben geparkeerd op de brug.

Van Nieuwleusen naar Staphorst is de weg dicht vanwege de demonstratie. Ook bij knooppunt Lankhorst is de A28 geblokkeerd. Verkeer richting Zwolle wordt vanaf knooppunt Heerenveen omgeleid via de A7, A6 en N50.

Weggebruikers vanuit Groningen worden geadviseerd om vanaf knooppunt Julianaplein ook de A7 te volgen en vervolgens de omleidingsroute vanaf knooppunt Heerenveen te volgen.

Tussen De Wijk en Zuidwolde is ook een ongeval gebeurd, waardoor de weg hier eveneens dicht is. Het verkeer wordt omgeleid richting Groningen vanaf knooppunt Lankhorst: A32 en A7.

Volledig scherm Op de snelweg is de ME inmiddels gearriveerd. © Arnaud Vaartjes