Verkeerd geparkeerde auto's in Giethoorn soms belemmering voor hulpdiensten

Schots en scheef parkeerde auto’s in de bermen vormen in Giethoorn soms een belemmering voor de hulpdiensten. Ook de drukte in de dorpsgracht en op het Binnenpad maken de bereikbaarheid er op topdagen niet gemakkelijker op. ,,Maar calamiteiten hebben zich gelukkig nog niet voorgedaan’’, zegt bestuurslid Arco Donker van ’t Gieters Belang.

Toch zat de belangenvereniging deze week om tafel met vertegenwoordigers van brandweer, ambulancevervoer, politie, Veiligheidsregio en gemeente voor een gesprek over de bereikbaarheid van het toeristisch centrum. Want in het waterdorp leeft een groot gevoel van ongerustheid over de veiligheid. Dat is volgens Donker ook wel gebleken uit de reacties na een oproep van ’t Gieters Belang, dat veiligheid in de dorpsvisie als één van de vier speerpunten heeft benoemd.

Het leverde enkele tientallen meldingen op van plekken die de inwoners als knelpunt ervaren. ,,Dat lijkt misschien veel, maar er is ook echt van alles benoemd. En dat is goed, want dan kan het worden bekeken en beoordeeld’’, zegt Arco Donker. ,,En het geeft gelijk de betrokkenheid van de bevolking aan.’’ De geconstateerde parkeerproblematiek speelt vooral langs de Kerkweg, Bartus Warnersweg, Petersteeg en de ds. T.O. Hylkemaweg. Afgesproken is dat de betrokken instanties zich hier verder over gaan buigen.

Geruststelling

De bespreking met de hulpdiensten heeft de belangenvereniging als positief ervaren. En het heeft ook een stuk geruststelling opgeleverd, ,,al neem je natuurlijk nooit in één avond het heersende gevoel van onveiligheid weg’’. De brandweer in Giethoorn speelt al in op de enorme toeristische drukte met veel wandelende toeristen op het smalle Binnenpad en een enorme hoeveelheid boten in de dorpsgracht. ,,De brandweer heeft naast voertuigen en boten ook een quad, waarmee snel kan worden gehandeld op het voetpad. Ook ambulancepersoneel kan hier een beroep op doen als ze naar een lastig te bereiken plek moeten met een brancard.’’