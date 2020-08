Verkoeling zoeken op het water in de Kop van Overijssel

VIDEO Verslagge­ver Lex zocht en vond (dankzij jullie) koelte en rust: van een privémeer tot afkoelen in een winkel

17:52 Heet, heter, heetst. Waar kon je vandaag nog afkoelen nu de temperatuur opliep tot ruim boven de dertig graden? En belangrijk: waar was het ook nog eens niet te druk? Dat is natuurlijk ook een voorwaarde in coronatijd. Verslaggever Lex van Kooten ging vandaag op jullie uitnodigingen in en kwam op een aantal heerlijke koele plekjes.