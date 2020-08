Verlies voor d’Olde Veste in finales Steenwijker Torencup

Gemist? Zeldzaam wit hert bij Vaassen en lugubere vondst op strandje in Kampen

23 augustus Fotograaf Frank uit Apeldoorn stond deze week oog in oog met een wit hert. Hij filmde het zeldzame dier in de bossen bij Vaassen. Hij wist tot dat moment niet eens dat er witte herten rondliepen op de aardbol. Dit was een van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn.