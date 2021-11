Vermilion moet goed kijken naar gevolgen gaswinning voor Koloniën van Weldadigheid

In het gebied rondom de Drentse dorpen Vledderveen en Wilhelminaoord, vlak over de grens met Overijssel, wil Vermilion extra gas winnen. Dit is volgens het bedrijf nodig, omdat er in Nederland nog steeds veel vraag naar is. Omwonenden zijn bezorgd over de situatie en hebben zich al een tijd verenigd in de Stichting GasDrOvF.