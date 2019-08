Vermiste man waar politie Meppel naar zocht in levende lijve aangetroffen

video Stopwoord­je 'Zaweh' verovert de Kop van Overijssel

13:47 Een roddel? Zaweh! Een slechte werkdag? Zaweh! Het woordje zaweh - 'zal wel' in normaal Nederlands - duikt steeds meer op in het straatbeeld in de Kop van Overijssel. Kinderen lopen in T-shirts met de tekst, op lantarenpalen zitten stickers. Wat begon als grap is uitgegroeid tot een serieus handeltje van een vriendengroep.