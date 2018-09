Vernieuwing woningen Vollenhove nadert einde

De vernieuwing van het woongebied rond Canneveltstraat en Doeveslag in Vollenhove gaat richting het einde. In opdracht van Wetland Wonen gaat begin november de voorlaatste fase van start.

Op het al jaren braak liggende terrein op de hoek van Wheeme en Doeveslag verrijzen vijftien woningen, die bestemd zijn voor één- en tweepersoons huishoudens. Daarnaast worden er op de hoeken vier appartementen voor jongeren gebouwd. Het totaal van negentien woningen is tien minder dan waar vorig jaar nog sprake van was. Directeur Marcel Timmerman van Wetland Wonen geeft aan dat het plan is bijgesteld na overleg met omwonenden. De nieuwbouw is volgend jaar september gereed.

,,Dan resteert er nog een hoekje aan de Van Middachtenstraat waar plek is voor negen woningen. Zo de planning er nu voor staat voeren we dat in 2024 uit en dan zijn we op die plek in Vollenhove ook helemaal klaar met de reconstructie en hebben we 76 nieuwe woningen gerealiseerd”, zegt ontwikkelingsmanager Henk Wittingen.

Lange adem

Voorzitter Albert-Jan Kwakman van de Belangenvereniging Vollenhove Stad is blij dat er gebouwd gaat worden, en vooral omdat er volgens hem juist veel vraag is naar de woningen die er worden neergezet. ,,Het is dan ook hoognodig tijd dat er op die plek wat gaat gebeuren", stelt hij vast. De verbetering van het gebied is een klus van de lange adem, zo geeft Wetland Wonen-directeur Marcel Timmerman toe. ,,Al voor de eeuwwisseling werd er voor het eerst over gesproken. En na 2000 is gestart met de uitvoering door steeds in fasen de sterk gedateerde woningen te slopen en nieuw te bouwen.”

Wittinge zegt dat er ondertussen 79 woningen zijn gesloopt en 48 nieuwe woningen opgeleverd. In 2007 werd appartementencomplex ’t Westerholt opgeleverd met twintig appartementen voor senioren. In de jaren daarna volgde de bouw van koopwoningen aan de Van Middachtenstraat en Canneveltstraat en levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Wheeme en Canneveltstraat.

Nog voor de afronding van het plangebied Canneveltstraat – Doeveslag gaat Wetland Wonen elders in Vollenhove aan de slag. Volgende maand al worden negen leegstaande woningen aan de Molenberg en Clarenberglaan gesloopt. Op die plek komen zes grondgebonden woningen en twaalf appartementen. De bouw hiervan begint eind 2019, begin 2020.