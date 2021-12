Vernieuwingsdrang CDA Zwartewaterland kost Margreet Bosma de kop

Blunderbo­men Zalkerbos naar andere plek brengen? ‘Liever de kachel in’, zegt deze land­schapse­co­loog

De 1700 exotische iepen die per abuis zijn aangeplant in 2016 in het Zalkerbos, zouden het beste ‘de kachel in kunnen’. Met wortel en tak eruit halen en elders opnieuw planten, is volgens landschapsecoloog Albert Corporaal uit Hasselt geen goed idee.

14 december