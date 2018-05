Verontruste inwoners Eesveen vragen hulp provinciale staten

Omwonenden van de gasvelden bij Eesveen en Wanneperveen vrezen de gevolgen van de voorgenomen uitbreiding van de gaswinning en voelen zich in de kou gezet omdat ze op veel vragen geen antwoorden krijgen. Ze wijzen daarbij met de beschuldigende vinger naar Vermilion Energy, het bedrijf dat de concessie voor de gaswinning exploiteert.

Trillingen

Ook zeggen ze nu al schade te ondervinden door de gaswinning. “Er zijn trillingen, waardoor scheuren ontstaan tussen muren en plafonds, tegeltjes vallen van de muur in de badkamer en er ontstaan scheuren in gietvloeren”, zegt woordvoerster Jeanette van der Velde van de actiegroep Geen Opschudding…Gaswinning Oostveen. Daarin hebben zich ongeveer 400 bezorgde bewoners verenigd.

Intenties

De actiegroep stoort zich er aan dat er wel allerlei goede intenties worden geuit en afspraken gemaakt, maar dat die niet worden nagekomen. “Er zijn toezeggingen over de plaatsing van meetinstrumenten, het uitvoeren van nulmetingen enzovoort. Het lijkt of het allemaal netjes geregeld is, maar het gebeurt alleen niet. Wie handhaaft en controleert dit?”, vroeg Van der Velde zich hardop af tijdens de inspraakronde voor de statencommissie van Energie en Milieu. “De gemeente geeft aan dat het geen bevoegdheden heeft in deze en de provincie laat ook weten dat het niet op haar terrein ligt. Formeel klopt dat ook allemaal maar staan de bewoners in de kou.”

Traag

Gedeputeerde Annemieke Traag zegt de zorgen van de inwoners te delen. Traag: “We hebben in ons advies over de gaswinning ook aangegeven dat we zorgen hebben over de communicatie en daar bij de minister aandacht voor gevraagd.”

Directielid Robin Hamersma van Vermilion erkende voor de commissie dat het de communicatie beter moet. “We moeten ons best doen op het vlak van communicatie en transparantie. Daartoe zijn we ook bereid. Het is een hele technische industrie, dus vragen beantwoorden is niet altijd eenvoudig. Maar we gaan er ons best voor doen”, aldus Hamersma.

Gesprek

Het bedrijf heeft inmiddels de actiegroep uitgenodigd voor een gesprek en zegt ook met de betrokken gemeenten in gesprek te zijn over informatievoorziening. Verder werkt het aan de plaatsing van 10 extra seismische sensoren, onder meer in dit gebied, om trillingen beter in beeld te kunnen brengen.