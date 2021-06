Verontwaardiging in Hasselt over verdwijnen prikpost, maar er gloort hoop

Kies je voor Jans­sen-vac­cin? Dan is een prik dicht bij huis niet altijd mogelijk

18 juni Bij alle GGD’s in Oost-Nederland kunnen gegadigden vanaf volgende week terecht voor het Janssen-vaccin, maar niet op elke prikplek. GGD IJsselland heeft één locatie aangewezen: Zwolle. GGD Noord- en Oost Gelderland prikt het vaccin in Zutphen en Apeldoorn en GGD Flevoland kiest ervoor om Janssen aan te bieden in de vaccinatielocaties op Urk en in Almere.