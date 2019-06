Verplaatsing komgrens Hasselt nog dit jaar realiseren

Er kan direct na de zomervakantie worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, waardoor het project nog voor het einde van het jaar voltooid kan worden. De verplaatsing van de komgrens richting de Lichtmis is een gevolg van de uitbreiding van Hasselt met de wijk Om de Weede, en moet leiden tot een lagere maximum snelheid op het weggedeelte langs de nieuwe woningen. De komgrens wordt verplaatst naar de kruising van de Vaartweg met de Zandvoortweg en Ter Wee, die daarvoor flink op de schop moet. ,,Met de aanpassing van de komgrens kan de snelheid van het autoverkeer op het weggedeelte langs de nieuwe wijk teruggebracht worden van 80 kilometer naar vijftig kilometer per uur. Het leidt bovendien tot een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van de kruising’’, motiveert het college de aanpassing.

Ter hoogte van de kruising krijgt de Vaartweg een uitbuiging met een middengeleider van vijf meter. Dat moet er voor zorgen dat het verkeer dat vanuit de richting Lichtmis richting Hasselt rijdt wordt geremd. Het verkeer dat Hasselt uit rijdt zal worden geremd door de smallere rijbaan aan de andere zijde. De gemeente laat weten dat bij de uitwerking, in samenspraak met de Adviescommissie Verkeersveiligheid, een houten vangrail langs de Dedemsvaart is toegevoegd. Dit om de versmalling extra accent te geven met het oog op (extra) remmende werking. Via de middengeleider kunnen voetgangers en fietsers de Vaartweg in twee etappes oversteken. De fietsoversteek wordt gecombineerd met de (te verbreden) duiker van de Boekweitendam naar de Zandvoortweg.

Niet alle raadsleden zijn blij met de gekozen maatregelen. PvdA’er Klaas Eenkhoorn zei dat gekozen is voor een goedkopere oplossing en daarmee niet voor de meest veilige oplossing. Ook is volgens hem geen rekening gehouden met de ontwikkeling van Om de Weede, die snel groeit. ,,Meer huizen betekent meer auto's en dat moet straks via één rotonde in en uit de wijk rijden. Waarom nu geen tweede rotonde aanleggen als we toch met die komgrens aan de slag gaan’’, zo vroeg hij zich af. Margreet Bosma (CDA) en John Smits (VVD) deelden zijn de zorgen over de veiligheid. ,,De Vaartweg blijft een racebaan’’, aldus Smits.