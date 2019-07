Verplicht vaccineren? ‘Dan eerst de discussie daarover in de kerk’

,,Het is tijd dat de overheid een normerend standpunt inneemt als het gaat om vaccinaties. Het wel of niet vaccineren is niet slechts een individueel besluit van ouders, zoals de overheid tot nog toe steeds meldt,” vertelt Roos Vermeij, oud -Tweede Kamerlid van de PvdA en nu voorzitter van de Kabinetscommissie Kinderopvang en Vaccinaties die vandaag hun adviesrapport presenteerde. Sinds december zijn ze bezig geweest met het rapport. Het advies behelst onder andere dat er een landelijk stoplichtensysteem komt voor de vaccinatiegraad. Rood, oranje en groen. Ze stelt dat de huidige situatie in Nederland neerkomt op oranje.

Jaren lang zat Nederland veilig aan de groene grens met een vaccinatiegraad die 95 % of hoger was. Inmiddels is het na jaren van daling gestabiliseerd rond de 90%. De commissie vindt dat de overheid een ondergrens moet aangeven, van wat nog verantwoord is voor de volksgezondheid. Als die onder de grens zakt moeten kinderen op kinderdagverblijven verplicht ingeënt worden. En als dat niet werkt, is er zelfs een algehele vaccinatieplicht denkbaar. ,,We hebben ons niet bezig gehouden met hoe die handhaving zal moeten gaan, of dat via boetes moet, of via het ontzeggen van toegang tot kinderdagverblijven of onderwijs.”