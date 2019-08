Vers bloed voor gondelvaart Giethoorn

Startgeld

Elke bouwgroep krijgt 350 euro startgeld van de vereniging om een gondel te kunnen bouwen. Een van de nieuwe gondelbouwers is Henri Klaver (56) uit Hollandscheveld, maar geboren en getogen in Giethoorn. ,,Ik hoorde de oproep en mijn vrouw Anneke en ik besloten mee te doen. Onze kinderen zijn er ook bij. De gondel Annie van de Buren is een ode aan de Gay Pride in Amsterdam en een ode aan de liefde tussen mensen.

Henri, op en top hetero, gaat als homo de bok op. Leren pak, roze politiepet, roze klompen, roze punterboom. ,,We hebben vast en zeker de luidruchtigste en kleurrijkste gondel.’’ Op het drijvende Gieterse homopaleis staan zaterdagavond vijftien dames en heren te swingen. Alles roze, alles kitsch en alles over de top. ,,Een kameraad bedacht het thema en ik dacht: dat hebben we in Giethoorn nog nooit gehad.’’ De gayboot wordt gebouwd bij transportbedrijf Bakker in Giethoorn. Ondernemer Hilbert Bakker doet ook mee. Klaver bouwde vroeger ook gondels in zijn geboortedorp. ,,Sinds ik weg ben, deed ik dat niet meer. Het is een virus dat je in zijn greep houdt. Toen ik hoorde dat ze nieuwe mensen zochten, begon het weer te kriebelen. Dit is een unieke traditie die we in ere moeten houden.’’