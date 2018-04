Verslagenheid in Kuinre door noodlottig ongeval jonge plaatsgenoot

In Kuinre is geschokt gereageerd op het ongeval waarbij de 19-jarige Philip Jan Buch om het leven kwam. Volgens voorzitter Anneke Turkstra van Plaatselijk Belang is Kuinre een kleine gemeenschap, waarbij iedereen elkaar wel kent en waar iedereen ook met elkaar meeleeft.

De jongeman overleed woensdagmiddag in het Friese Nijemirdum. Hij was daar als tractorbestuurder in een weiland aan het werk. Het slachtoffer raakte bedolven onder een vracht uien die uit de laadbak kwam. Over de toedracht van het ongeval tast de politie in het duister. Omdat het gaat om een bedrijfsongeval voert de Inspectie SZW het onderzoek uit.

Het tragische ongeval heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de viering van Koningsdag en het voetbalprogramma voor komend weekeinde. In het ongeveer duizend inwoners tellende dorpje op de grens met Flevoland en Friesland zijn vrijdag geen activiteiten gepland. En Philip Jan Buch voetbalt niet meer bij VV Kuinre. Hij is volgens voorzitter Willem ter Heide ooit wel lid geweest.

De voorzitter kent het gezin goed; hij is een van de naaste buren in de Henric de Cranestraat. In deze langste straat in het oude deel van het dorp heerst grote verslagenheid door het overlijden van hun jonge buurman.