Verstandelijk beperkte vrouw uit Zwartsluis vermist: vrijdagochtend vroeg voor het laatst gezien

SV Marknesse’s clubicoon ‘Woppie’ Ernst overleden: ‘Hij ademde voetbal’

SV Marknesse heeft afscheid moeten nemen van clubicoon Wop Ernst. Hij overleed zondag op 87-jarige leeftijd. Mister SVM speelde ruim 600 wedstrijden in het eerste, was er jeugdtrainer en clubscheidsrechter. In 1981 benoemde de vereniging hem tot erelid.

26 april