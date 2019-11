Vertrekkend burgemeester Theo Segers laat wankel Staphorst achter

Opa Jan van Hasselts Fanfare gaat met kleindoch­ter Merle op concours

6:00 Voor het eerst sinds tien jaar neemt Hasselts Fanfare weer deel aan een bondsconcours, zaterdag in theater De Lawei in Drachten. Door diverse factoren kwamen het er de afgelopen jaren gewoon niet van, zo geeft secretaris Arie Frederiks aan. ,,Maar toen een van de leden het voorstelde om weer eens in te schrijven, was iedereen meteen enthousiast.’’