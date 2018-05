Vervanging verdwenen struikelstenen

Vollenhoof­se werf Royal Huisman bouwt supermotor­jacht

12:13 Twaalf jaar nadat de Arcadia de werf verliet, waagt Royal Huisman in Vollenhove zich opnieuw aan de bouw van een supermotorjacht. ,,We zijn er trots op dat wij zijn benaderd en de opdracht hebben gekregen”, zegt woordvoerder Jurjen van ’t Verlaat van de Vollenhoofse scheepswerf, die internationaal vermaard is om de bouw van superzeiljachten.