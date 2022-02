VHK, d’Olde Veste en Steenwijker Boys hebben na de zomer hun vernieuwde kunstgrasvelden

In afwachting van een Europees besluit over de materialen, werd de renovatie van de velden in Steenwijkerland een jaar uitgesteld. ,,In de tussentijd hebben we de voor- en nadelen van verschillende soorten materialen op een rijtje gezet”, aldus wethouder Bram Harmsma. ,,Dat maakt dat we, ondanks dat er nog geen Europees besluit is genomen, nu toch een goede keuze hebben kunnen maken. We kunnen dus aan de slag en dat is goed nieuws voor de clubs.”

Europese Commissie

Bij kunstgrasvelden wordt vaak gebruikt gemaakt van ‘infill’. Dit zijn korrels die tussen het kunstgras worden gestrooid, om zo natuurgras na te bootsen en slidings mogelijk te maken. De laatste jaren wordt er gesproken over de risico’s van verschillende types infill voor mens en milieu. De Europese Commissie wil daarom voorwaarden stellen aan het gebruik ervan. Vooral rubbergranulaat is onderwerp van gesprek. Dit type ligt nu op de sportvelden aan de Parallelweg in Steenwijk. Op het veld van voetbalvereniging VHK in Sint Jansklooster ligt infill met TPE. Een type dat, als het aan het college ligt, gebruikt wordt bij de renovatie van alle drie kunstgrasvelden.

Hogere kosten

De renovatie van de velden gaat meer kosten dan in 2019 beschikbaar is gesteld. Onder meer vanwege de gestegen prijzen van onder meer grondstoffen, wordt de raad om een extra krediet van 300.000 euro gevraagd. ,,Het is natuurlijk vervelend dat we terug moesten naar de gemeenteraad voor dit extra krediet”, aldus Harmsma. ,,Maar dit heeft te maken met de kostengroei die niet was te voorspellen en de onduidelijkheid door de Europese wet- en regelgeving. Het belangrijkste is dat we na de werkzaamheden sportvelden hebben die klaar zijn voor de toekomst én veilig zijn voor de sporters en het milieu.”