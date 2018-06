Vier dagen piratenmuziek vanuit manege Genemuiden

WEEKENDTIPS Zandsculp­tu­ren in Elburg, een stads­strand in Apeldoorn en open dag bij PEC Zwolle

17:02 Het wordt tropisch warm dit weekend. Voor wie niet in de file op weg naar Zandvoort wil staan, is er volop vertier in de regio. Geniet van de zon op het pas geopende stadsstrand van Apeldoorn of zie de wereldtop van het skeeleren in actie in Heerde.