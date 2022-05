Vier tips na bankfraude met vrouw uit Meppel (74) als slachtoffer

Op beelden uit de uitzending is te zien hoe de verdachte, een jonge man met zwart krullend en deels ingeschoren haar, op donderdag 3 februari aan het pinnen is in Meppel. Hierna stapt hij als bijrijder in een kleine witte auto. De pinner wordt later nog in Amsterdam gefilmd, waar hij met de pinpas van de vrouw uit Meppel zijn parkeerkaartje betaalt.

Fraudebestrijding

De oudere dame was het slachtoffer van bankfraude. Nadat ze eerst al gebeld was door een zogeheten medewerker van de fraudebestrijding van een bank (die had voorkomen dat er grote bedragen van haar rekening werden afgeschreven), kwam er een zogenaamde medewerker van de bank bij het slachtoffer langs om de problemen rond haar bankrekening op te lossen. De neppe bankier kreeg het zo ver dat ze hem haar bankpas en pincode mee heeft gegeven. In korte tijd werden er grote geldbedragen overgeboekt van haar spaarrekening naar de betaalrekening. De transacties werden opgemerkt door haar daadwerkelijke bank en de 74-jarige vrouw werd hiervan in kennis gesteld. Haar bankrekening werd daarna direct geblokkeerd.

Meerdere slachtoffers

Onderzoek van de politie wees uit dat deze verdachte zeer vermoedelijk ook op 26 januari 2022 een 79-jarige inwoner uit Borculo en op 1 februari 2022 een 85-jarige inwoonster uit Winterswijk door bankfraude opgelicht heeft.

Aandacht in het televisieprogramma heeft nu vier tips opgeleverd, meldt woordvoerder Thijs Damstra. ,,Deze nemen we mee in het onderzoek.’’ Opsporing Verzocht wordt nog herhaald, de hoop is dat het nog meer tips oplevert: ,,Alle informatie over deze zaak is welkom.’’