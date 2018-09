Vier ton voor projecten in kernen Steenwijkerland

Kunstwerk de Zwaan in de rotonde van de Slijkenburgerdijk in Kuinre is overdag een blikvanger, maar 's avonds staat het in het donker. Daarom wil Plaatselijk Belang Kuinre verlichting plaatsen. Kalenberg heeft plannen om de lokale mythe 'De Zwarte Fruinen' te accentueren bij de entree van het dorp. Dat samen met een silhouet van een ree, een veel voorkomend dier rondom het waterdorp in De Weerribben. In Wanneperveen gaan ze de Hoosjessloot bevaarbaar maken. Zo wordt het waterdorp nog beter bereikbaar voor bootjeseigenaren. Het geld voor de realisatie is er al, de bijdfrage van de gemeente wordt gebruikt voor onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.