Vijf inwoners Zwartewaterland krijgen lintje

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kregen ze de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming .

ALY GERRITS - ZWARTSLUIS

1974 – heden Coördinator collecte Prinses Beatrix Spierfonds Zwartsluis. Coördineert in 2019 45 jaar de collecte in Zwartsluis, 1990 – 1996 Diaken Hervormde gemeente Zwartsluis. Naast de werkzaamheden als diaken was mevrouw Gerrits betrokken bij het Werelddiaconaat en de Hervormde Vrouwen Dienst, 2001 – heden Medewerker Ziekendienst Zwartsluis. Samen met een collega is mevrouw Gerrits verantwoordelijk voor het bezoeken van de zieken in haar wijk, 1980 – 1988 Bestuurslid van het Jeugd Rode Kruis in Zwartsluis. Mevrouw Gerrits organiseerde alle werkzaamheden rondom de EHBO-lessen aan jongeren, 2000 – heden Vrijwilliger IJsselheem in Zwartsluis. Bij de dagopvang Toesebolte begeleidt mevrouw Gerrits een groep ouderen. Daarnaast is zij actief bij diverse activiteiten in Zorg en wooncentrum de Schans.

WILLEM JAN DE JONGE - MASTENBROEK

1992 – 2001 Diaken Nederlandse Hervormde gemeente Mastenbroek – ’s Heerenbroek. Naast de werkzaamheden als diaken was de heer De Jonge was initiator voor het opzetten van de vakantie bijbel club en de Roemenië commissie. 1996 – 2018 Voorzitter en bestuurslid van de Roemenië commissie Nederlands Hervormde kerk Mastenbroek. Stuwende kracht achter de geldinzamelingsacties voor de partnergemeente Rigmány in Roemenië. Ook zijn er onder zijn leiding in drie dorpen grote projecten uitgevoerd, 2003 – 2017 Timmerman en parkeerwachter bij de Zwartewaterruiters in Genemuiden. Bij de manege een grote bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van een hal en diverse onderhoudsklussen, 2016 – 2017 Chauffeur bij Dorcas Hasselt. Maandelijks rijdt de heer De Jonge naar diverse inzamelpunten om kleding op te halen.

WOLTERIEN KOERHUIS-AALBERS - ZWARTSLUIS

1983 - 2004 Diverse functies Gereformeerde basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt. Als betrokken ouder heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van de school. In het bijzonder voor het vak handvaardigheid, 1988 – 1992 Lid voorlichtingsteam voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, 1988 – heden Diverse functies Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwartsluis. Bezoekt ouderen en is actief in de jeugd- en vrouwenvereniging. Zij leverde een bijdrage aan de nieuwbouw van de kerk door het werven van betaalde opdrachten, 2000 – 2014 Collectant Maag Lever Darm Stichting in Zwartsluis, 2003 – heden Vrijwilliger bij IJsselheem in Zwartsluis. Levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners. Dit komt tot uitvoering in haar taken als activiteitenbegeleidster, werkzaam in de winkel, het restaurant en als gastvrouw tijdens de avond activiteiten, 2004 – 2018 Coördinator van de jaarlijkse Zuid-Oost Azië collecte, 2012 - heden Lid van de Cliëntenraad van IJsselheem in Zwartsluis. Behartigt de belangen van de inwoners met als doel het welzijn van hen te verbeteren, 2015 – heden Lid van de Centrale Cliëntenraad van IJsselheem. Behartigt de belangen van de inwoners met als doel het welzijn van hen te verbeteren.

WIM REUVEKAMP - HASSELT

1980 – heden Voorzitter Technische commissie van de Tennis Club Hasselt. Was jeugdtrainer, voorzitter van de Technische commissie en is tot op heden lid van het algemeen bestuur, 1993 – heden Bestuurslid VVN afdeling Hasselt/Zwartsluis. Organisator van de verkeersexamens in Hasselt. Aanspreekpunt voor verkeersouders, 2001 – heden Adviseur Adviescommissie Verkeersveiligheid gemeente Zwartewaterland. Als deskundige adviseert de heer Reuvekamp zaken die gaan om de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Zwartewaterland, 2010 – heden Lid ANWB-Consulkorps ANWB Nederland. Behartigt de regionale belangen en de maatschappelijke initiatieven van de ANBW in de gemeente Zwartewaterland. Daarnaast begeleidt hij al minstens vijftien jaar mensen met een visuele handicap naar concerten en musea.

SIENKE VAN DER STEEGE-SNEL - GENEMUIDEN