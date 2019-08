Vijf kandidaten voor verkiezing Miss Euifeest in Hasselt

De verkiezing van Miss Euifeest was vroeger een vast onderdeel van het feestprogramma. Door gebrek aan kandidaten werd de verkiezing voor het laatst gehouden in 2009. Tien jaar later keert de missverkiezing terug in het kader van het 60-jarig bestaan van de Oranjevereniging. Ook de dikke bandenrace voor de jeugd, een ander oud succesnummer, is daarom in het programma van het Euifeest opgenomen, evenals de komst van een zweefmolen op de kermis.