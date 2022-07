Vijf kinderen en een volwassene zwaar gewond bij frontale botsing in Meppel: 7 ambulances en 2 traumaheli’s in actie

Over de Tong Bij De Oude Smidse in Steenwijk weten ze de smaken te raken

In september 2020 opent Eva Stoffels, na een afgeronde studie hotelmanagement en wat jaren ervaring, met haar ouders boetiekhotel De Smederij van Steenwijk. Na diverse koksopleidingen en werkervaring in gerenommeerde restaurants is Martin Veenstra klaar voor de volgende stap. De twee gaan dit jaar samen het avontuur aan om hun liefde en passie voor eten, drinken en gastvrijheid kwijt te kunnen in een kleinschalig restaurant op topniveau, met een laagdrempelige sfeer: De Oude Smidse in Steenwijk.

