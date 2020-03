Vijf nieuwe coronabesmettingen in regio IJsselland: virus voor het eerst in Kampen en Steenwijkerland

Lees alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog , of lees alles nog eens rustig door in ons dossier .

Spreiding

Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen laat in het bericht weten mee te leven met de inwoner. ,,We wensen hem een voorspoedig herstel. Helaas heeft Kampen de nullijn verlaten. Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we al rekening met een eerste besmetting in gemeente Kampen. Het is heel belangrijk dat inwoners de adviezen van de RIVM en de GGD opvolgen.’’

Verantwoordelijkheid

Koelewijn drukt iedereen op het hart zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen: ,,Ik wil een ieder dringend oproepen uw verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en sociale contacten dan ook te mijden. Ook als gemeentelijke organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo geven we gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook vragen wij inwoners daarom hun bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen als het niet dringend is en waar mogelijk zaken per telefoon of email te regelen. Ik hoop op uw begrip in deze bijzondere tijden. Alleen als iedereen meedoet kunnen we het coronavirus onttronen.’’