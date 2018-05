Vijf tips over roofoverval op Steenwijker

Volgens een politiewoordvoerster worden de tips nagetrokken door de rechercheurs van het team dat op de zaak is gezet. Inhoudelijk kan ze niets zeggen over de tips en ook niet of ze waardevolle informatie bevatten om de gevluchte daders te kunnen opsporen. Ook op andere vragen hult de politie zich in het belang van het onderzoek in stilzwijgen.

Nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag vanaf de carpoolplaats aan de A32 was gevolgd, werd de 38-jarige Steenwijker door een zwarte auto klemgereden. Hij moest van twee gemaskerde en in het zwart geklede mannen doorrijden naar de Spoorbaanweg. Daar moest hij een onbekend geldbedrag afgeven. Meer informatie over de daders is niet bekend. Voordat ze er vandoor gingen, staken ze de auto van de Steenwijker in brand. Het slachtoffer liep brandwonden op aan zijn handen, zo bevestigt de politiewoordvoerster.