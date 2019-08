Vijfde Vestingfeest met folklore en kunst

Unieke padden­stoel ontdekt in natuurge­bied vlakbij Steenwijk

11:22 In het Drents-Friese Wold, op zo’n vijftien kilometer van Steenwijk, is een voor Nederland unieke paddenstoel ontdekt. De soort is nooit eerder in Nederland aangetroffen en heeft daarom ook nog geen Nederlandse naam. De Nederlandse Mycologische Vereniging stelt woensdag voor om de zwam de Oranje sparrenhoutzwam te noemen.