Vijftal crasht op gruwelijke wijze met auto in Havelte: jongeman en meisje dood, drie anderen gewond

In onrustige periode in Zwartsluis gooide inwoner Cobra uit rijdende auto vlak bij fietsster

Na een periode van grote overlast van zwaar vuurwerk in Zwartsluis, waar de politie niet goed vat op kreeg, werd de 22-jarige Rick M. uit deze plaats op Koningsdag vorig jaar op heterdaad betrapt. Hij gooide een Cobra uit een rijdende auto, die vlak bij een fietsster ontplofte. Ook in de buurt spelende kinderen schrokken hevig van de enorme knal. Een Cobra is professioneel vuurwerk met de explosieve kracht van een handgranaat.

12 april